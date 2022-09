Heers houdt benefietweekend voor slachtoffers watersnood

Heers

Vorig weekend zette de Heerse cultuurraad, samen met de gemeente en de culturele verenigingen, een grote benefietactie op poten ten voordele van de slachtoffers van de overstromingen van vorige zomer in Wallonië. De aftrap werd vrijdag gegeven met een muzikale parade rond het kasteel van Heers. “De muzikanten van harmonie Salvia gingen voorop en heel wat leden van de gemeenteraad, kindergemeenteraad en Heerse verenigingen volgden in hun spoor”, vertelt voorzitter Jos Vandebrouck van de cultuurraad. “Nadien kon jong en oud bij valavond het kasteel verkennen tijdens een zaklampentocht. Zaterdag zorgde de harmonie van Mechelen-Bovelingen voor de muzikale noot en zondag was het de beurt aan de jeugdharmonie Salvia voor een aperitiefconcert. Het hele weekend bemanden vrijwilligers van Heerlijk(heid) Heers de kasteelbar en verzorgden ze rondleidingen in en rond het kasteel. De fotoclub van Heers stond in voor de verkoop van landschapsfoto’s en de schilderclub bracht schilderijen aan de man in de koestal van de kasteelhoeve. Ook de Herkenrodehoeve in Opheers steunde ons benefiet. Het is fantastisch om de solidariteit te zien die er in Heers leeft voor de slachtoffers van de watersnood in Luik. De opbrengst gaat integraal naar getroffen gezinnen.” frmi