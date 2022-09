Kinderen, ouders en grootouders leren samen tuinieren

Hasselt

In het domein Kiewit hebben enkele volwassenen en kinderen met groene vingers deelgenomen aan een workshop moestuinieren. Tuinman Wim Cornelis uit Tongeren bracht kinderen, ouders, en grootouders de basis van het ecologisch tuinieren bij en daarna mochten zijn ‘studenten’ zich aan het veldwerk begeven. “We hebben potjes gemaakt om oorwormpjes te kweken, die zijn zeer nuttig tegen de bladluis en we hebben ook zaadbommetjes gemaakt”, vertelt Wim. “Verder hebben we gewied, kolen geplant, tomaten en radijsjes geoogst en veldsla en winterspinazie gezaaid.” “Ook al hebben ervaring met onze grote moes- en bloementuin, we hebben toch heel wat bijgeleerd vandaag”, vertellen Katleen Devel uit Kuringen en haar kinderen Louis (5) en Pauline (7). Ook Jacqueline Crauwels uit Lummen en haar kleinzoon Alexei (8) zijn enthousiast: “Vooral zaadbommen maken vonden we erg interessant, dat gaan we thuis zeker ook doen.” raru