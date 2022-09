42-jarige Christophe De Greef sinds zondag vermist in Meerhout

Politie en parket zijn op zoek naar de 42-jarige Christophe De Greef uit Meerhout, die sinds zondag vermist is. Wie meer weet over zijn verdwijning, wordt gevraagd de politie te contacteren.

Christophe verliet afgelopen zondag 11 september tussen 11 uur en 17 uur zijn verblijfplaats op de Genepas in het Antwerpse Meerhout, een grensgemeente van Ham. Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor. De man is 1,83 meter lang en normaal gebouwd. Hij heeft lichtbruin haar dat achteraan kort is en bovenaan langer, en een baard. Hij heeft tatoeages op zijn linker- en rechteronderarm en op zijn rechterschouder. Het is niet duidelijk welke kleren hij droeg toen hij verdween.

Aan Christophe wordt gevraagd om contact op te nemen met zijn naasten, zodat hij hen gerust kan stellen. Wie meer informatie heeft over zijn verdwijning, kan contact opnemen met de politie via opsporingen@police.belgium.eu of het gratis nummer 0800/30.300. siol