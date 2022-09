Fun voor de hele familie: tijdens deze voorstellingen kúnnen je kinderen gewoon niet blijven stilzitten

Vanaf 3 jaar

Dansend licht

Choreografe Karolien Verlinden onderzoekt waar kleurvlakken elkaar overlappen en hoe licht ons blikveld manipuleert. Wat we te zien krijgen, is een kunstwerk waarin twee dansers toveren met lichtbronnen, gebroken hoeken en draaiende cirkels. Een wereld van dansend licht dat verschijnt en weer verdwijnt. (agr)

FeL, Tuning People, 15/10 Cultuurcentrum Hasselt, 6/11 Cultuurhuis Tessenderlo, 20/11 C-mine Genk en 18/12 cc Muze Heusden-Zolder, telkens om 15 uur. Info: www.tuningpeople.be

Vanaf 8 jaar

De troost die Ella biedt

Als Zoetie haar mist, zet ze de lievelingsplaten van haar moeder op, swingnummers en melancholisch ballades van Ella Fitzgerald. Zo wekt ze haar dansende mama en de jazzzangeres tot leven. Een voorstelling over verlies, troost en veerkracht, geïnspireerd op de muziek en het leven van Ella Fitzgerald. (agr)

Ella en de mieren, Griet Desutter, 30/10 cc Leopoldsburg en 18/3 Cinema Walburg Hamont-Achel. Info: www.garifuna.be

Van 1 tot 3 jaar

Een winters sprookje

Zet je muts op en sla een sjaal om: dit is echt iets voor in de winter. Sneeuw is een sprookjesachtige, interactieve peutervoorstelling met weinig of geen woorden, maar sterke beelden en veel muziek. Het lijkt wel een avontuurlijke reis naar het Hoge Noorden. (agr)

Sneeuw, Sprookjes Enzo, 15/1 De Adelberg in Lommel, 29/1 De Kimpel Bilzen en 5/2 De Bogaard Sint-Truiden. Info: www.sprookjes.be

Vanaf 8 jaar

De stuipen op het lijf

Ze proberen de dag te overleven, maar onvoorzien horror kruipt hen in de kleren. Niet dat er monsters of spoken ronddwalen, het zijn de dagelijkse bezigheden die hen de stuipen op het lijf jagen: het piepen van een schoen, het crescendo van de mixer. Een voorstelling over angsten als niet alles loopt zoals wij het zouden willen. (agr)

Tavern Michelle, Bronks / Ballet Dommage, 23/10 C-mine Genk en 19/11 Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.bronks.be

Vanaf 6 jaar

Eens een andere vakantie

Elk jaar trekt het gezin erop uit met de mobilhome. Elk jaar naar dezelfde plek, waar ze dezelfde wandelingen maken, dezelfde restaurants bezoeken en dezelfde mopjes van papa moeten aanhoren. Dit jaar hebben de kinderen er genoeg van en dus nemen ze zelf het heft in handen. Een knotsgekke locatievoorstelling met Anke Jochems en Tom Viaene. Hélemaal gratis. (agr)

Mobi Mobi, Collectief Fiat, 18/9 om 14.30 uur, Fatih Moskee Winterslag. Info: www.c-mine.be, www.ankejochems.be

Vanaf 4 jaar

Luchtige voorstelling

Wat is lucht? In een regie van Merel Denie zoeken Gytha Parmentier en Arend Pinoy het uit. Van ademen en fluiten tot scheetjes laten. Maar van wie is de lucht eigenlijk? En is die te vangen? Deze luchtige voorstelling gaat over van niets iéts maken en de wereld laten geloven dat het veel waarde heeft. (agr)

Lucht, Laika & Merel Denie, 30/10 om 15 uur cc Muze Heusden-Zolder. Info: www.muze.be

Vanaf 6 jaar

Absurde gewoontes

In de rij staan als je wacht, trakteren als je jarig bent en gezondheid zeggen als iemand niest. Het sociale leven barst van de ongeschreven regels. Hier zien we drie individuen die deze regels niet kennen en dat leidt tot grappige en soms pijnlijke situaties. Een humoristische dansvoorstelling die op een speelse manier de absurditeit van gewoontes aantoont. (agr)

Dummies, Doft, 23/10 om 15 uur De Velinx Tongeren. Info: www.develinx.be

Vanaf 9 jaar

Over groeipijnen

Een nest gemuteerde insecten, een ontdekkingsstrip vol harige buitenbeentjes en bloedstollende zuigsnuiten. Klein epos van figurentheater FroeFroe gaat over groeipijnen en maturiteit, het heel herkenbaar gevecht met een wereld vol voordelen en verwachtingen en dat gebaseerd op teksten van onder meer Franz Kafka, Frederik van Eeden en Godfried Bomans. (agr)

Klein epos, Theater FroeFroe, 15/10 om 19 uur Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.ccha.be

Vanaf 8 jaar

Dansen in een digitaal landschap

Welkom in het grensgebied tussen de virtuele en de echte wereld. Met Surge maakt de Britse choreograaf Tom Dale een verbluffend visuele en meeslepende dansvoorstelling op muziek van de elektronicacrack Ital Tek en met live zang van Jemina Brown. Het meest opmerkelijk is dat er gedanst wordt in een uniek universum, een digitaal landschap van geprojecteerde hoogtechnologische beelden. (agr)

Surge, Tom Dale Co, 10/12 om 15 uur Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.ccha.be

Verschillende leeftijden

Een nieuwe lente

Het Krokusfestival is aan zijn 26ste editie toe. Het volledige programma is nog niet bekendgemaakt, maar het staat al vast dat deze drie voorstellingen er hun première zullen beleven: What remains (8+) van Ultima Vez & Zoé Demoestier, Bazar (9+) van Laika (foto) en Exit (8+) van Circumstances & Piet Van Dycke. (agr)

Krokusfestival, van 15 tot 23 februari Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.krokusfestival.be