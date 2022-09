Russische staatstelevisie uit kritiek over terugtrekking van hun troepen: “Onmogelijk om Oekraïne te verslaan met deze middelen”

Het is geen geheim dat de Russische staatstelevisie president Vladimir Poetin steunt in zijn ‘speciale operatie’ in Oekraïne. Maar na de recente opmars van Oekraïense troepen, beginnen Russische experts zich openlijk vragen te stellen over de tactiek van hun soldaten. “Ofwel gaan we voor mobilisatie en een open oorlog, ofwel vertrekken we uit Oekraïne”, vertelde Boris Nadezjdin, een voormalig lid van het Russische parlement.

Nu de verliezen van de Russische troepen in Oekraïne zich opstapelen, durft de Russische staatstelevisie zich er ook over uit te spreken. Waar hun troepen meestal geprezen worden voor hun kracht en heldhaftigheid, klonk er gisteren kritiek over de manier waarop er oorlog gevoerd wordt. “Mensen die president Poetin ervan overtuigden dat de speciale operatie snel en effectief zou zijn, dat de burgerbevolking buiten schot zou blijven, dat we zouden binnenvallen met de Nationale Garde en de Kadyrovieten (Tsjetsjeense veiligheidsdiensten, red.) en orde op zaken zouden stellen. Die mensen hebben ons voorgelogen”, vertelde Boris Nadezjdin, een voormalig lid van het Russische parlement.

Enkele presentatoren probeerden om de uitspraken van Nadezjdin in vraag te stellen, maar leken ook in te zien dat sinds de invasie in Oekraïne het Russische volk klappen heeft gekregen. Hoewel Nadezjdin niet directe kritiek uitte naar Poetin, is het volgens hem onmogelijk om de Oekraïense troepen te verslaan. “Er staat een sterk leger tegenover de Russische troepen, dat economisch en technologisch gesteund wordt door de machtigste landen. Ofwel gaan we voor mobilisatie en een open oorlog, ofwel vertrekken we uit Oekraïne. Het machtsevenwicht is niet in ons voordeel.”

Ook Victor Olevich, gekend als een Russische beleidsdeskundige, stelde de Russische inlichtingendiensten in vraag. “Er wordt gezegd dat alles volgens plan verloopt. Gelooft iemand echt dat we zes maanden geleden gepland hebben om te vertrekken uit Balakhya en een tegenoffensief bij Charkiv af te slaan? Onze inlichtingendiensten hadden dit moeten voorzien.”