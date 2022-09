Je iPhone ziet er vanavond heel anders uit door iOS 16: nieuw toegangsscherm en andere nieuwigheden

De nieuwe iOS wordt maandagavond om 19 uur onze tijd gelanceerd. Vanaf dan kan je van je telefoon dus een frisser en veelzijdiger toestel maken. Let wel: gewoonlijk krijgt de besturing van de iPad ook een facelift, maar dat is deze keer niet het geval. Voor iPad wordt de update pas in oktober verwacht. Niet élk toestel maakt de overstap naar 16: voor gebruikers van de iPhone 7 (Plus), iPhone 6s (Plus) of iPhone SE uit 2016 komt er geen update. Op alle recentere toestellen draait de nieuwe versie wel.

Wat mag je verwachten? Je krijgt als gebruiker veel meer mogelijkheden om je toegangsscherm te personaliseren. Tot nu kon je een foto kiezen en kon je wel enkele instellingen aanpassen, maar vanaf iOS 16 zijn er meer opties qua lettertypes, foto’s en lay-out. Bovendien kan je nu ook widgets gebruiken om meteen informatie te zien van enkele apps. Hoe opgeladen je oortjes nog zijn, bijvoorbeeld, welk weer het wordt of wat de volgende activiteit in je agenda is. Apps zullen op je toegangsscherm van live evenementen kunnen weergeven. Zo kan je bijvoorbeeld een sportwedstrijd volgen zonder telkens je gsm te ontgrendelen.

Andere nieuwigheden vind je in de berichtenapp, waar je verstuurde berichten zult kunnen bewerken en weer intrekken. Ook voor mails komt een functie waar je een verstuurde mail zal kunnen intrekken.

Wat foto’s betreft komen er meer opties om je beelden te delen. Zo zal je een gedeelde fotogroep kunnen aanmaken met maximaal 6 personen. In plaats van foto’s altijd maar door te sturen, kan je ze in een mapje plaatsen, waardoor iedereen meteen onmiddellijke toegang heeft. Nog een interessante functie is de ‘uitknipknop’, waarmee je bijvoorbeeld een hond, voorwerp of persoon uit een foto kan laten knippen. Handig om zonder ingewikkelde bewerkingsprogramma’s de achtergrond van een foto te halen.

Verder heeft Apple de mogelijkheden van de ‘focusfunctie’ uitgebreid. Die functie zorgt ervoor dat je tijdens het werken niet gestoord wordt. Je kan nu nog meer en makkelijker instellen hoe je telefoon op welk moment berichten moet weergeven.