Remco Evenepoel heeft zijn rode trui nog niet uit kunnen doen of daar staat alweer een wielerhoogtepunt van het jaar 2022 te wachten: het WK. In het Australische Wollongong hoopt Wout van Aert volgende week zondag zijn eerste wereldkampioenentrui aan te trekken terwijl Evenpoel zijn Vuelta-vorm wil verzilveren in weg- én tijdrit. Volg hier alles live.