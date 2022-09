Voormalig nummer één van de wereld Simona Halep moet enkele weken rusten na neusoperatie

Halep sukkelde al een tijd met neusproblemen. “Het werd erger tijdens de zomer en zeker in Washington (begin augustus, waar ze opgaf in de tweede ronde, nvdr.)”, aldus het nummer 9 op de WTA-ranking. “Dit probleem maakte het moeilijk om te ademen en ‘s nachts verslechterde het nog. Mijn neus was helemaal verstopt.” Uiteindelijk moest Halep onder het mes gaan om het probleem te verhelpen en tegelijkertijd werd een plastisch chirurgische ingreep uitgevoerd.

“Alles is goed verlopen. Ik heb enkele weken rust nodig waarna ik opnieuw kan beginnen met fysieke activiteiten”, zo klinkt het nog bij de tweevoudige grandslamwinnares (Roland Garros 2018 en Wimbledon 2019).

De 30-jarige Halep werd op de voorbij US Open uitgeschakeld in de eerste ronde door de Oekarïense Daria Snigur, nadat ze een maand geleden nog de eindzege had gepakt op het WTA 1000-toernooi in Toronto.