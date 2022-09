VfL Bochum ontslaat coach Reis na seizoensbegin met zes nederlagen

Bundesliga-club VfL Bochum heeft maandag ingegrepen na een dramatische competitiestart. Coach Thomas Reis moet opstappen na de 0 op 18. Dat maakte Bochum bekend op haar website. De 3-1 nederlaag van afgelopen zaterdag tegen Schalke 04 was de druppel die de emmer deed overlopen. Nooit eerder startte Bochum haar seizoen met zes verliespartijen op een rij.

Ook assistent Markus Gellhaus moet baan ruimen. Heiko Butscher, de coach van de U19 van Bochum, neemt voorlopig over.

Reis was sinds september 2019 hoofdcoach van Bochum en leidde het team in 2021 naar de promotie naar de Bundesliga. Vorig seizoen voerde hij Bochum naar een dertiende plaats in de hoogste klasse.