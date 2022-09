Meevaller voor Belgisch Davis Cup-team: olympisch kampioen Alexander Zverev moet afhaken met voetblessure

Duitsland moet het zonder Alexander Zverev stellen in de groepsfase van de Davis Cup Finals in Hamburg. Het nummer vijf van de wereld is opnieuw out met een voetblessure. België moet de topper dus niet vrezen.

De olympische kampioen zou in zijn geboortestad voor het eerst in actie komen sinds hij onder het mes ging nadat hij in zijn halve finale op Roland Garros tegen Rafael Nadal drie ligamenten in de enkel scheurde.

Er is botoedeem in zijn voet aan het licht gekomen, vertelde de 25-jarige Zverev maandag in Hamburg. Het risico op breuken bestaat, mocht hij in actie komen. “Dan zouden er veel en langdurige problemen voor mijn carrière opduiken”, aldus Zverev. Wegens de pijn in zijn voet kon hij recent niet meer echt lopen en wandelen.

In de komende Davis Cup-duels met Frankrijk (woensdag), België (vrijdag) en Australië (zondag) zal Zverev enkel “als cheerleader” op de bank zitten. Als vervanger van Zverev riep de Duitse tennisbond de 30-jarige Yannick Hanfmann (ATP 153) op.

Frankrijk, zaterdag tegenstander van de Belgen, maakte intussen zijn definitieve selectie bekend. In afwezigheid van de Franse nummer 1 Gaël Monfils (ATP 32), out met een voetblessure, had kapitein Sébastien Grosjean al Adrian Mannarino (ATP 47), Benjamin Bonzi (ATP 53), Arthur Rinderknech (ATP 59) en Nicolas Mahut (ATP 27 in dubbel) aangeduid. Hij voegde uiteindelijk nog Richard Gasquet (ATP 79) toe aan zijn selectie.

De eerste twee van elke poule strijden van 22 tot 27 november in Malaga om de eindzege.