De tien beste expo’s in Limburg: van eekhoorn met Barbie op de scooter tot iconische McDonald’s-handtas

Van een eekhoorn op de scooter met Barbie over de handtas van Jane Birkin tot fotografie om duimen en vingers bij af te likken. Deze tien exposities staan dit najaar op de kalender in Limburg.

SUPERTIP

Graven in de mijnwerkersziel

In cc Muze in Heusden-Zolder graaft de gerenommeerde Belgische fotograaf Stefan Vanfleteren in de mijnwerkersziel. Naar aanleiding van meer dan dertig jaar mijnsluiting fotografeerde hij 75 koolputters. Naast portretten van karaktervolle koppen, diverse nationaliteiten, groepsfoto’s en stillevens is er ook de hedendaagse, abstracte filmprojectie De Profundis, die hij maakte met zijn artistieke zielsverwant Stef Van Alsenoy. (rusm)

Stefan Vanfleteren, cc Muze – 1/11 – 31/12. Toegankelijk: di-zo 9.30–12.30 uur en 13.30–16.30 uur.

© Stefan Vanfleteren

SUPERTIP

Kunst aan de Maas

Twee jaar geleden zette de Vlaamse Regering het licht op groen voor een kunstproject in het Rivierpark Maasvallei. Volgende maand wordt in Herbricht het eerste kunstwerk onthuld. Het is van de hand van de Amerikaanse kunstenaar Marc Dion, die in de winterbedding van de Maas een acht meter hoge levensboom plaatst. Hij stelde eerder tentoon in onder meer het MoMa in New York en de Tate Gallery in Londen. (rusm)

Vanaf oktober in Herbricht, Lanaken

© BELGAIMAGE

Fotografie

De grenzen van vrijheid

Op het vlak van portretfotografie heeft de Tongerse fotograaf Bert Daenen (52) al ruimschoots zijn sporen verdiend. Een van zijn spraakmakende expo’s vond drie jaar geleden plaats in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in zijn hometown met monumentale portretten van zes jonge vrouwen. Met Breathe, keep breathing in Uitstalling Art Gallery gaat hij de filosofische toer op en stelt hij onder meer met sobere naakten de vraag naar de grenzen van vrijheid. (rusm)

Breathe, keep breathing, Bert Daenen – Uitstalling, Marcel Habetslaan 26, Genk. Nog t.e.m. 23/10, di-zo 13-17 uur.

© Bert Daenen

Fotografie

Postuum eerbetoon aan Malou Swinnen

Op 24 juli 2020 overleed fotografe Malou Swinnen op 75-jarige leeftijd. Met een dubbele tentoonstelling in kunstgalerie De Mijlpaal in Heusden-Zolder en cultuurcentrum Hasselt wordt een postume hommage aan haar gebracht. In samenwerking met haar zonen Robin en Jesse werd een grote overzichtsexpo van haar werk samengesteld. De fascinatie voor het gelaat, de blik, de pose, de huid en het attribuut zijn constanten in haar omvangrijke oeuvre. (rusm)

Malou Swinnen, nog tot 23/11, vr-zo 14-18 uur (De Mijlpaal in Heusden-Zolder), di-zo 13-17 uur (ccha).

© Malou Swinnen

Mode

De handtassen van Jane Birkin en Sarah Jessica Parker

Handtassen: voor veel vrouwen is het al eeuwenlang de ultieme fascinatie. In het Hasseltse Modemuseum wordt een grote expo gewijd aan dit populaire accessoire. De expo bevat vernieuwende designs van Mulberry en Karl Lagerfeld, iconische tassen van Jane Birkin en Sarah Jessica Parker en een greep uit het luxueuze erfgoed van Hermès en de streetwear van wijlen Virgil Abloh voor Off-White. De bezoeker krijgt eveneens een exclusieve kijk in het maakproces en de wondere wereld van het atelier. (rusm)

Bags: inside out, Modemuseum Hasselt. Van 23/12 t.e.m. 15/05, di-zo 10-17 uur.

© Moshino

Hedendaagse kunst

FLACC + CIAP = Jester

Kunstwerkplaats FLACC en kunstplatform CIAP fusioneerden eerder dit jaar tot Jester. In C-mine, de thuishaven van Jester, vinden twee expo’s plaats. De eerste is Droomland, een solotentoonstelling van Marie Zolamian. Zij werkt op de site aan een van haar grootste schilderijen tot op heden. Buiten (naast de werf van het toekomstige Jester-gebouw) bevindt zich de openluchtinstallatie The Memory-Lab Pavilion van Erica Ferrari en Ana Catarina Mousinho. Daarin begeleiden beide kunstenaressen workshops op 24/9, 1/10 en 15/10. (rusm)

Erica Ferrari, The Memory-Lab Pavilion, tot 16/10 (elke dag doorlopend). Marie Zolamian, Droomland, tot 11/12 (di-zo 10-17 uur) – beide expo’s in C-mine.

© luc daelemans

Beeldende kunst

Luguber carnaval in Maasmechelen

In het cultuurcentrum van Maasmechelen presenteert Folkert de Jong de theatrale installatie Actus Tragicus, tien immense figuren hangend en bengelend als marionetten. Ze doen denken aan poppen van carnavalsoptochten. De Nederlandse beeldhouwer en tekenaar is gefascineerd door de duistere kant van het onderbewuste en door de worsteling van zijn soortgenoten met existentiële vragen over leven en dood, hemel en aarde. (rusm)

Folkert de Jong, Actus Tragicus, cultuurcentrum Maasmechelen. Van 25/9 tot 12/11, ma-vr 10-12 uur en 13-20 uur, za 9-12 uur.

© Folkert De Jong

Fotografie

Rome door een fotografenlens

In het Gallo-Romeins Museum in Tongeren toont de Oostenrijkse fotograaf Alfred Seiland 150 van zijn beste werken. Je krijgt er unieke foto’s te zien van Romeinse tempels, aquaducten, badgebouwen, bruggen ... Van de Pont du Gard in Frankrijk tot het amfitheater van Pula in Kroatië. Al even boeiende beelden zijn er van minder bekende plaatsen in onder meer Portugal, Marokko en Albanië. Op de achtergrond klinkt muziek van de Maaseikse pianist Wouter Dewit. (rusm)

Imperium Romanum, Gallo-Romeins Museum Tongeren. Nog tot 15/01, di-vr 9-17 uur, za-zo 10-18 uur.

© Alfred Seiland

Drie expo’s in Z33

Hasselaar Elias Ghekiere presenteert in Z33 zijn eerste solotentoonstelling, die het resultaat is van de jaarlijkse samenwerking tussen het Hasseltse centrum voor architectuur, actuele kunst en design en atelierwerking Vonk. Ghekiere werkt met verschillende media, van schilderen en tekenen tot fotografie en sculpturale materialen. Ook nog in Z33: de architectuurexpo Composite Presence, een maquette van vijftig gebouwen (2/10 – 12/02) en Fitting In, een groepstentoonstelling rond identiteit. (2/10 – 26/02) (rusm)

Elias Ghekiere, Z33 Hasselt. Van 2/10 t.e.m. 4/12, ma en wo-vr 11-18 uur, za-zo 10-18 uur.

© Z33

Bloemen, landschappen, gedeformeerde figuren

“Vandaag schilder ik bloemen, morgen gedeformeerde figuren, overmorgen donkere landschappen. Balancerend tussen droom en realiteit – zonder vooropgesteld doel of concept – evolueer ik van het ene schilderij naar het andere. Dat is de voorwaarde om tot vernieuwing te komen. Als mijn werk het narratieve overstijgt, dan zit het voor mij goed”, zegt Herman Maes. In De Markthallen van Herk-de-Stad krijgt de bezoeker een idee van de veelzijdigheid van de Hasseltse kunstenaar.(rusm)

Herman Maes, De Markthallen, Herk-de-Stad. Van 18/9 t.e.m. 9/10, ma 9-19 uur, di-do 9-17 uur, vr 9-12 uur, zo 14-17 uur.

© Herman Maes

Houtsnede/Hedendaagse kunst

Frans Masereel snijdt hout in de Begijnhofkerk

Vijftig jaar na het overlijden van Frans Masereel (1889-1972) loopt in de Begijnhofkerk in Sint-Truiden de expo Houtsnede. Curatoren Herman Maes en Marc Milissen tonen de uitgebreide verzameling prenten en artefacten van Masereel, in contrast met de eeuwenoude muurschilderingen van de kerk. Daarnaast ook de werken van drie hedendaagse kunstenaars – Caroline Coolen, Tom Liekens en Camille Dufour – die een oeuvre rond houtsneden opgebouwd hebben. Frans Masereel is een van de belangrijkste grafische kunstenaars uit de 20ste eeuw. (rusm)

Houtsnede, Begijnhofkerk Sint-Truiden. Nog t.e.m. 30/10, ma-vr 10-17 uur, za-zo 13.30 – 17 uur.

© Karel Hemerijckx

Fotografie

Eekhoorn voor de lens

Zegt de naam Niki Colemont je niets? De man heeft nochtans mondiale faam sinds hij foto’s van eekhoorns maakt in zelfontworpen decors. Ze verschenen al in Engelse en Amerikaanse bladen en hij kreeg National Geographic op bezoek. The squirrelman maakte samen met auteur Hilde De Wilde ook het kinderboek Dag kleine vriend. Tijdens de opening (1/10, 19.30-22 uur) vertelt hij hoe hij te werk gaat en geeft hij tips hoe je met afstandsbediening actiefoto’s kan maken van dieren in je tuin of in het bos. (rusm)

Niki Colemont, bibliotheek Diepenbeek. Van 1/10 t.e.m. 31/10, di 14-19 uur, wo 10-17 uur, do-vr 14-17 uur, za-zo 10-12.30 uur.