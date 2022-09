Roemeense bestuurder crasht met hoge snelheid tegen verkeerseiland

Op de Luikersteenweg is zondag rond 22.45 uur een BMW met een zeer hoge snelheid gebotst een verkeerseiland, net voor de verkeerslichten in Brustem. De chauffeur kwam er met de schrik vanaf.

De bestuurder met Roemeense nationaliteit haalde een ander voertuig in over het met witte lijnen gemarkeerde verdrijvingsvak en ramde met zijn wagen de boord van het verkeerseiland. De BMW werd weggekatapulteerd en botste tegen een geparkeerde auto aan de frituur. De klap was hevig, maar er vielen geen gewonden. De beide wagens waren wel klaar voor de schroothoop. De brandweer Zuid-West Limburg moest uitrukken om de uitgelopen motorolie van het wegdek te verwijderen (Jozef Croughs)