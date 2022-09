Oekraïners en Alkenaren serveren lekkers uit hun land op ontmoetingsdag

Alken

De cultuurraad organiseerde in samenwerking met Davidsfonds Alken een ontmoetingsdag. Vlaamse en Oekraïense vrijwilligers bereidden samen diverse gerechten en desserts van eigen bodem in gemeenschapscentrum d’Erckenteel. Daarna werd er aan tafel gegaan met alle Alkenaren die hebben bijgedragen aan de ontvangst van de Oekraïense gasten in Alken. De in totaal 250 gasten genoten ook van een uitgebreid dessertenbuffet met allerlei lekkers uit Vlaanderen en Oekraïne. Het Amarylliskoor zorgde voor de muzikale omlijsting en bracht onder andere de Oekraïense nationale hymne, die door de Oekraïense gasten enthousiast en luidkeels werd meegezongen. rudc