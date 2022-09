Terwijl Remco Evenepoel geniet van Vuelta-zege, herstelt grote concurrent Primoz Roglic in het zonnetje van zijn verwondingen

Remco Evenepoel heeft de Vuelta gewonnen, maar de wielerwereld miste in de laatste dagen misschien wel een schitterende tweestrijd door het uitvallen van zijn grote concurrent Primoz Roglic. De Sloveen moest de wedstrijd verlaten nadat hij in de zestiende etappe lelijk viel in de laatste honderden meters. Roglic liep daarbij kneuzingen en schaafwonden op en is nu aan het herstellen. In het zonnetje, zo blijkt uit een Instagram-post.