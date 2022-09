Hubertine Vrancken uit Kanne blaast 101 kaarsjes uit

Riemst

Hubertine Vrancken uit Kanne is zopas 101 geworden. Hubertine is nog steeds bijzonder actief. “Ik kan moeilijk stilzitten en heb graag mensen om me heen”, zegt ze. Jarenlang is ze al lid van het Sint-Hubertuszangkoor en bij elke gelegenheid zingt ze nog steeds mee. Ze leest dagelijks de krant en volgt het nieuws op tv. Daardoor blijft ze alert en jong van geest. Hubertine - die vroeger een Limburgiawinkel uitbaatte - zit nog geregeld op haar hometrainer om haar conditie te onderhouden. Ze woont nog steeds zelfstandig aan de Oudeweg. Meer dan 30 jaar beheert ze de sleutel van de nabijgelegen Heilig Grafkapel aan de voet van de Muizenberg en elke dag gaat ze ’s morgens om 9 uur de deur openen en bij valavond weer sluiten. Op die momenten doet ze wat onderhoud en vult ze de kaarsenhouders bij. Vriendin en buurvrouw Roos helpt haar daarbij. (eva)