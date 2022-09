Britney Spears gaat (opnieuw) volledig uit de kleren op Instagram

Waarom Britney Spears (opnieuw) uit de kleren ging, is niet duidelijk. Bij de foto, waarop ze helemaal naakt (vanop de rug) knielend op een bed te zien is, staat geen bijschrift. Maar sinds ze in eind vorig jaar na dertien jaar officieel verlost werd van de bewindvoering (of curatele) van haar vader, deelt de zangeres wel vaker nietsverhullende beelden op het sociale netwerk. Ze ging al tal van keren helemaal naakt, ook al hebben haar fans haar al meermaals opgeroepen om daarmee op te houden.

LEES OOK. Britney Spears wekt verbazing met naaktfoto’s: “Je hebt twee tienerzonen!”

LEES OOK. Zwangere Britney Spears poseert naakt op Instagram met hond

Eerder deze maand was er opnieuw ophef over het turbulente familieleven van de popster. Zo haalde Spears onlangs hard uit naar haar eigen tienerzonen Preston (16) en Jayden (15). Ze noemde de jongens “haatdragend en verwend” omdat ze hadden verklaard hun moeder niet meer te willen zien. “Ik heb het gevoel dat een groot deel van mij gestorven is. Ik heb geen doel meer, ik leefde voor mijn kinderen”, zo verklaarde ze toen onder meer.