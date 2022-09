Twee werknemers ademen chemische dampen in bij Zonhovense drankproducent

Bij drankproducent Konings in Zonhoven hebben twee werknemers maandagvoormiddag rond 9.45 uur irriterende dampen ingeademd. Die ontstonden door het samenvoegen van twee chemische producten tijdens het reinigen van de voertuigen. De arbeiders werden preventief naar het ziekenhuis gebracht.

“Het gaat om een menselijke fout”, zegt plantmanager Nicolas Vaninbroukx. “Door twee producten samen te voegen is een irriterende damp ontstaan. Zekerheidshalve hebben we de hulpdiensten verwittigd.” De brandweer Zuid-West Limburg en politie LRH waren snel ter plaatse, maar het euvel was op dat ogenblik al opgelost. Er werden enkel nog wat metingen uitgevoerd.

“De betrokken werknemers ervaarden weinig hinder door de ingeademde dampen, maar werden toch naar het ziekenhuis gestuurd om het zekere voor het onzekere te nemen”, zegt Vaninbroukx. Het incidentje heeft geen gevolgen voor de productie. (Chris Nelis)