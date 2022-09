Bestuurder met rijverbod en onder invloed van drugs loopt tegen de lamp

De verkeersactie vond op verschillende locaties in Oudsbergen en Genk plaats. 237 bestuurders kregen een alcoholtest, vier bliezen positief. Een van hen was zo dronken dat hij meteen zijn rijbewijs moest inleveren voor 15 dagen.

Een chauffeur bleek ondanks een rijverbod toch achter het stuur te zitten. Bovendien was de man onder invloed van drugs. Op bevel van het parket werd zijn voertuig geïmmobiliseerd. Een andere bestuurder die positief testte op drugs, moest zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren. Er werd ook een tweede voertuig geïmmobiliseerd omdat de bestuurder geen rijbewijs had en zijn wagen niet gekeurd was.

Politie Carma stelde in totaal acht pv’s op voor niet-gekeurde voertuigen, zeven pv’s voor het niet dragen van de gordel en twee voor het misbruiken van een voorlopig rijbewijs. Daarnaast werden nog een viertal boetes uitgedeeld voor andere inbreuken. siol