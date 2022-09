Naast elke sterke man staat een sterke vrouw. Dat is ook het geval bij Remco Evenepoel en zijn jeugdliefde en verloofde: Oumi Rayane. Ze zijn onafscheidelijk. Je hebt ze waarschijnlijk al voorbij zien komen op televisie of in de krant of misschien wel in het supporterscafé. Waar Remco is, is Oumi en andersom. Maar wie is Oumi Rayane precies? Een portret.