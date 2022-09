Amper 12 grote-ronde-winnaars waren jonger dan Remco Evenepoel, waaronder ook twee concurrenten en enkele legendes

Remco Evenepoel is sinds zondag een van de allerjongste renners die erin geslaagd is om een grote ronde op zijn naam te schrijven. Een bijzondere prestatie is het absoluut, want van de 291 grote rondes die al gereden zijn (109 Tours, 105 Giro’s en 77 Vuelta’s) leverden er slechts 12 een jongere winnaar op. Bij die 12 zitten enkele legendarische namen en zelfs twee concurrenten die Evenepoel de komende jaren nog zal tegenkomen in het hooggebergte.