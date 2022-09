Vanaf dinsdag opnieuw voetbal in lagere Engelse divisies, maar nog geen nieuws over Premier League

Vanaf dinsdag wordt opnieuw gevoetbald in de English Football League (de drie reeksen onder de hoogste afdeling). Dat heeft de EFL maandag bekendgemaakt. Afgelopen weekend lagen alle competities stil in Engeland uit respect voor de overleden Britse koningin Elizabeth II.

Voor de komende wedstrijden wordt een minuut stilte gehouden en zal het volkslied afgespeeld worden. De spelers dragen rouwbanden en in de stadions hangen de vlaggen halfstok.

Dinsdag zijn zes Championship-wedstrijden voorzien en in de League One en League Two wordt een volledige speeldag afgewerkt. Woensdag staan nog eens zes Championship-matchen op het programma.

De Premier League, het hoogste niveau, moet zich nog uitlaten over de wedstrijden van komend weekend. De begrafenis van Queen Elizabeth vindt op maandag 19 september plaats. Afhankelijk van het aantal agenten dat daarvoor naar Londen moet afzakken, kunnen voetbalwedstrijden mogelijk niet doorgaan.

De Champions League-wedstrijd tussen Rangers en het Italiaanse Napoli verhuisde al van dinsdag naar woensdag om 21u gezien de ceremoniële activiteiten na het overlijden van koningin Elizabeth. Daardoor is er dinsdag onvoldoende politie beschikbaar om de veiligheid rond de match op Ibrox te garanderen.