OPROEP. Stuur ons jouw spectaculairste foto’s van de Sanicole Airshow

Hechtel-Eksel

Wedden dat jouw Instagram of Facebook afgelopen weekend werd overspoeld met straaljagers? De Sanicole Airshow in Hechtel-Eksel trok maar liefst 45.000 bezoekers, die het spektakel gulzig fotografeerden en filmden. Heb jij ook knappe kiekjes geschoten die je met Limburg wilt delen? Stuur ze in via onderstaand formulier.