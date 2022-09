Onze reporter in Londen ziet ook één proteststem tussen alle fans van Charles III: “Not my king”

Tussen de vele fans die Charles en Camilla komen aanmoedigen is er ook één proteststem. Een vrouw houdt een bordje omhoog met daarop de boodschap ‘Not My King.

“Ik denk dat niemand koning zou moeten zijn”, zegt Jane. Ik ben tegen de monarchie. Ik ben voor mensenrechten en gelijkheid. Het is ondemocratisch om iemand op basis van zijn afkomst boven alle anderen te plaatsen.” Of ze zich niet erg eenzaam voelt terwijl het land massaal meeleeft met de koninklijke familie? “Zowat 25 procent van de Britten vindt dat de monarchie weg moet. Ik vind dat we een referendum moeten houden of we Charles nog wel als koning willen.”

“Aanschuiven voor de kist doen we niet”

Magda Nuwel (49) en Gino Denaet (49) uit Bredene stonden toevallig op de juiste plek toen het koningspaar arriveerde aan Westminster Hall. “We hebben een paar maanden geleden een weekje Londen geboekt en toevallig valt het net samen met het overlijden van de Queen. Zaterdag waren we aan Windsor Castle en hebben we Harry en William net gemist. Vandaag kwamen we hier toevallig voorbij en hebben we Charles en Camilla gezien. De komende dagen gaan we misschien nog hier of daar iets proberen mee te pikken van het afscheid van de Queen maar aanschuiven om de kist te groeten gaan we niet doen.”