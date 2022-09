OPROEP. Van Tagada tot ‘de ton’: welke klassiekers van Hasselt kermis ken jij nog?

LEES OOK. Nieuwe verkeerssituatie leidt tot chaos op Hasseltse Grote Ring nog voor de ochtendspits start

Een houten ton die supersnel ronddraait. De bodem verdwijnt, en alle kermisgangers blijven tegen de wand plakken. Dat was de Rotor. Of de Tagada: een schijf die ronddraait en wild op en neer beweegt. De bokser, die kermisgangers uitdaagt voor een geldprijs. Of zelfs: een man die in weerwolf verandert. Het zijn maar een paar voorbeelden van klassiekers die ooit op Hasselt Kermis stonden. Wij zijn op zoek naar oude foto’s, mooie herinneringen en straffe verhalen over Hasselt Kermis van weleer. Heb jij nog een coole foto en/of een leuk verhaal? Laat het dan hier weten.