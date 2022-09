Genk

Ahmet Gezduci (29) uit Genk, zelfstandig frituuruitbater in Houthalen

Derya Yildiz (23) uit Houthalen, leerkracht

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? Drie jaar geleden leerde Derya Ahmet kennen in zijn frituur en werden ze een koppel. Op vakantie in de Ardennen vroeg hij haar in een chalet ten huwelijk. (chpa)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken