Sint-Truiden

Thomas Reniers (28) uit Loksbergen (Halen), junior projectleider

Ines Milis (24) uit Sint-Truiden, onthaalmoeder

Kinderen: Quinn (2) en een baby opkomst

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “In 2018 leerden we elkaar kennen tijdens het uitgaan. De vonk sprong meteen over en sindsdien zijn we samen. Exact 2 jaar later werd ons eerste zoontje Quinn geboren en binnen een drietal weekjes mogen we ook ons tweede zoontje verwelkomen. (jcr)

