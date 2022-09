De tien supertips van het cultuurseizoen: héél veel Alex Agnew en ein-de-lijk vervolg op de populairste film ooit

Wie wil weten wat je krijgt als je een komiek twee jaar lang opsluit in zijn eigen hoofd, moet naar de nieuwe voorstelling van Alex Agnew: Wake me up when it’s over. — © RR

COMEDY

Alex breekt uit

Wie wil weten wat je krijgt als je een komiek twee jaar lang opsluit in zijn eigen hoofd, moet naar de nieuwe voorstelling van Alex Agnew: Wake me up when it’s over. De meeste Limburgse locaties doet hij twee keer aan, maar dan is een van de voorstellingen vaak al uitverkocht. (agr)

Wake me up when it’s over, Alex Agnew, op 12 en 13/10 De Zeepziederij Bree, op 19/10 Trixxo Theater Hasselt, op 25 en 26/11 Muze Heusden-Zolder, op 1 en 2/12, op 9 en 10/12 cc Beringen, op 20 en 21/1 cc Maasmechelen, op 18/3 Cultuurhuis Tessenderlo, op 6/5 Den Ichter Oudsbergen, op 12/5 Trixxo Theater Hasselt (extra show) en op 26/5 De Adelberg Lommel. Info: www.alexagnew.be

© RR

CONCERT

Meuris trekt zijn puntschoenen aan

Bauhaus, Joy Division (de groepsfoto is een duidelijke knipoog naar de band van Ian Curtis en co), Sisters Of Mercy, The Cure, Siouxsie And The Banshees, The Smiths… Ze komen allemaal aan bod in The History of New Wave. Een ode aan de blanke zwarte muziek van de jaren 80, die al jaren opnieuw hoorbaar is in de muziek van vandaag. Stijn Meuris presenteert en neemt ook een aantal nummers voor zijn eigen rekening. Voor de perfecte uitvoering zorgt eighties tributeband WegSfeer. (cru)

Op 1/10 Palethe Pelt, 20/10 Den Ichter Oudsbergen, 4/11 Achter Olmen Maaseik, 16/11 De Adelberg Lommel, 19/11 De Bogaard Sint-Truiden, 24/11 Den Amer Diest. Alle data: maandacht.be

© RR

FESTIVAL

Sylvie en Fenne komen spelen met Play Festival

Hoe de toekomst van Muziekodroom eruitziet? We duimen in ieder geval. Maar het Play Festival gaat zeker nog door. Met twee curatoren dit jaar. Sylvie Kreusch neemt vrijdag op zich en Fenne Kuppens van Whispering Sons zaterdag. Ze spelen er zelf ten dans en nemen onder andere mee: Sam De Nef, Bluai, Bolis Pupul, Sweats, Niels Orens en vele anderen. (cru)

Play, op 7 en 8/10 Muziekodroom Hasselt. Info: www.muziekodroom.be

© RR

THEATER

De afwezige ex

Wat voor twee hertrouwde koppels een gezellige avond bij de barbecue moest worden, eindigt in een nachtmerrie. De aanleiding is een afwezige ex. Een tragikomedie over het onvermogen om te communiceren, mét een topcast: Alice Reys, Marthe-Geke Bracht, Luc Van den Eynde en Tom Van Dyck. (agr)

Ex, De Kempvader, op 21/10 cc Houthalen-Helchteren, op 23/10 De Zeepziederij Bree, op 26/10 De Adelberg Lommel, op 27/10 Cultuurhuis Tessenderlo, op 7/11 De Bogaard Sint-Truiden, op 19/11 Muze Heusden-Zolder, op 6/12 De Kimpel Bilzen, op 9/12 De Velinx Tongeren en op 14/12 cc Maasmechelen. Info: www.dekempvader.be

© Jan Van der Perre

COMEDY/CONCERT

Erhan & Herman

Stand-up comedian Erhan Demirci en singer-songwriter Bart Herman raakten bevriend toen ze een cruise maakten met Radio 2-luisteraars. In een mix van comedy en muziek hebben ze het nu over gelijkenissen en verschillen in de Turkse en Vlaamse cultuur. Bart Herman zal niet alleen eigen werk en klassiekers in het Nederlands brengen, maar ook in het Turks zingen. (agr)

Erhan & Herman, Erhan Demirci en Bart Herman, op 21/1 Muze Heusden-Zolder, op 3/2 cc Maasmechelen, op 18/2 De Adelberg Lommel, op 24/3 cc Houthalen-Helchteren en op 30/3 cc Beringen. Info: www.erhandemirci.be, www.bartherman.be

© RR

THEATER

Begrijpelijk ingewikkeld

Wat is het belang van de James-Webbtelescoop? Waarom draag je best geen juwelen die 5G-stralen blokkeren? Moleculair bioloog en wetenschapswatcher Hetty Helsmoortel kent de antwoorden. Ze brengt ze helder en humoristisch naar voor. Ze heeft de gave om ingewikkelde dingen begrijpelijk uit te leggen voor iedereen vanaf zestien jaar. (agr)

Missie 2022, Hetty Helsmoortel, op 5/10 De Velinx Tongeren (try-out), op 30/11 cc Maasmechelen, op 21/1 Cultuurhuis Tessenderlo, op 2/2 C-mine Genk, op 7/2 De Bogaard, op 9/2 cc Lanaken, op 10/2 De Kimpel Bilzen en op 23/3 Palethe Pelt. Info: www.hettyhelsmoortel.be

© Ellen Roobrouck

FILM

Avatar: The Way of Wate r

Dertien jaar na zijn megasciencefictionhit lanceert James Cameron een tweede deel. Het derde mag je in 2024 verwachten. Het verhaal? Tien jaar na Avatar moet marinier Jack Sully (Sam Worthington), die een Na’vi-alien is gebleven, met zijn stam zien onder te duiken voor de mensen. Blijkbaar koos hij voor een schuilplaats in de oceaan van Pandora. (cc)

© AP

EVENT

CcHa viert gouden jubileum

Het Cultuurcentrum Hasselt bestaat vijftig jaar. Dat wordt gevierd met vijftig projecten in vijf maanden. Het programma is heel verscheiden. Een supergroep (met onder andere Stijn Meuris, Axelle Red, Dana Winner, Sarah Pepels (Portland), Salim Seghers en De Held) brengen onder de noemer van Festififty Band nummers uit 1972. Er lopen expo’s over architect Isia Isgour die het gebouw ontwierp en een eerbetoon aan Malou Swinnen. Jan Delvaux en Jimmy Dewit maken speciaal een Hasseltse versie van Belpop Bonanza. En twee avonden na elkaar klinkt Carmina Burana in een uitvoering van het orkest Nome d’Arte en zeven koren, waarvan drie uit Hasselt. (agr/cru)

Festififty, tot 5 februari, Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.ccha.be

© Malou Swinnen

EXPO

Stefan Vanfleteren graaft in de mijnwerkersziel

In cc Muze in Heusden-Zolder graaft de gerenommeerde Belgische fotograaf Stefan Vanfleteren in de mijnwerkersziel. Naar aanleiding van meer dan dertig jaar mijnsluiting fotografeerde hij 75 koolputters. Naast portretten van karaktervolle koppen, diverse nationaliteiten, groepsfoto’s en stillevens is er ook de hedendaagse, abstracte filmprojectie De Profundis, die hij maakte met zijn artistieke zielsverwant Stef Van Alsenoy. (rusm)

Stefan Vanfleteren, cc Muze – 1/11 – 31/12. Toegankelijk: di-zo 9.30–12.30 uur en 13.30–16.30 uur)

© Stefan Vanfleteren

KUNST

Het Doorkijkkerkje krijgt gezelschap aan de Maas

Twee jaar geleden zette de Vlaamse Regering het licht op groen voor een kunstproject in het Rivierpark Maasvallei. Volgende maand wordt in Herbricht het eerste kunstwerk onthuld. Het is van de hand van de Amerikaanse kunstenaar Marc Dion, die in de winterbedding van de Maas een acht meter hoge levensboom plaatst. Hij stelde eerder tentoon in onder meer het MoMa in New York en de Tate Gallery in Londen. (rusm)

Vanaf oktober, Herbricht