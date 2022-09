De parallellen met het WK waren talrijk aanwezig in de GP de Montréal. Een gesloten circuit van 18 rondjes, ruim 40 kilometer korter, maar wel 800 hoogtemeters meer dan straks in Wollongong. Van Aert doorstond de test, maar in de spurt was Pogacar net de betere. Drie conclusies na het Canadese tweeluik.