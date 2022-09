Bree

Gorik Vandermeulen (35) uit Bree, sales manager bij BMW Beliën Pelt en Lommel

Marie Van Der Stukken (30) uit Bree, floor manager bij Centre Parcs

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “In mei 2020 werden we aan elkaar voorgesteld door gemeenschappelijke vrienden”, vertellen Marie en Gorik. “Dat was duidelijk een goede zet want vrijwel onmiddellijk werden we een koppel.” (pabr)

