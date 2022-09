Hasselt

In het Tongerse assisenhof is maandag het proces over de moord op Johannes Van Wordragen gestart. Op 27 september 2018 vond een wandelaarster het levenloze lichaam van de 56-jarige Hasselaar in de Voogdijstraat in Hasselt. De man was gewurgd en had meerdere messteken geïncasseerd.