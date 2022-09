Chinese president voor het eerst sinds uitbraak coronavirus op buitenlandse reis

Op zijn eerste buitenlandse reis in meer dan twee jaar tijd reist Xi Jinping woensdag naar Kazachstan voor een staatsbezoek. Vervolgens zal de Chinese president een top van de leiders van de Shangai-samenwerkingsorganisatie bijwonen in de Oezbeekse stad Samarkand, een knooppunt op de vroegere Zijderoute.

Tot de Shangai-samenwerkingsorganisatie behoren China, Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan en Oezbekistan. Moskou had eerder al aangegeven dat president Vladimir Poetin tijdens de top een ontmoeting zou hebben met Xi Jinping. Rusland, dat vanwege de invasie van Oekraïne getroffen wordt door westerse sancties, wil graag de banden met China versterken.

Het is van januari 2020 geleden dat Xi Jinping naar het buitenland trok. Hij bracht toen een staatsbezoek aan Myanmar. Enkele dagen na zijn terugkeer werd de stad Wuhan in quarantaine geplaatst na het opduiken van het coronavirus. Sindsdien bedreef Xi Jinping voornamelijk virtuele diplomatie. Hij ontving in februari wel Poetin en enkele andere buitenlandse leiders naar aanleiding van de Olympische Winterspelen in Peking.