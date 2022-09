Bocholt

Jeroen Plettinck (32) uit Bocholt, magazijnier Hegge

Daniëlle Janssen (31) uit Stramproy, pay rol adviser LWK

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? Jeroen vond zijn Daniëlle net ‘euver de grens’. “En toch was het via een datingsite zo’n 10 jaar geleden dat de vonk is overgeslagen”, lachen Daniëlle en Jeroen. (rdr)

