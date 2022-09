Peloton gaat in 82ste editie Ronde van Luxemburg op zoek naar opvolger voor João Almeida

Traditioneel wordt er afgetrapt in de hoofdstad van het Groothertogdom, voor het derde jaar op rij met een rit in lijn want sinds 2006 stond er op de eerste dag van de Ronde van Luxemburg telkens een proloog gepland.

“Wij vertrekken met onze 82e editie in de schaduw van het Sportstadion van Luxemburg om na zowat 164 kilometer te finishen op de Kirchberg in Luxemburg. Ik verwacht dat een groepje van zowat dertig man zal knokken voor de zege, want onderweg steken ook nog de Niklosbierg, de Côte de Bourscheid en de Côte d’Eschdorf in het parcours. Met nog 9 kilometer voor de boeg volgt eveneens de Côte de Stafelter, om te eindigen op de Kirchberg. Wie zich laat verrassen in die eerste etappe kan zijn klassementsambities meteen opbergen”, meldt organisator Andy Schleck.

720 kilometer wedstrijd

“De sprinters komen wellicht aan zet in rit 2 met start in Junglinster en aankomst in Schifflange. De hellingen Col de l’Europe en de Kayler Poteau mogen de snelle mannen niet afschrikken, al zijn het wel kuitenbijters”, vervolgt Andy Schleck. “De koninginnenrit planden we op dag drie. Vanuit Rosport aan de Duitse grens trekken we naar Diekirch. In die etappe steken 4000 hoogtemeters. Onderweg de beklimmingen van de Côte de Michelsbierg en Um Knupp. In de plaatselijke ronde van 20,6 kilometer zijn er nog de Hendelbierg en de Huelewee als hellingen. Net als vorig jaar hebben we een individuele tijdrit op de voorlaatste dag van onze Ronde van Luxemburg. Tussen de wijngaarden door rijden de renners een traject van 26,1 kilometer in en rond Remich. De Pabeierbierg is traditioneel de scherprechter van de slotetappe. Vanuit Mersch zetten we koers naar de hoofdstad, waar nog twee plaatselijke ronden, van elk 11,6 kilometer, aangevat worden na een lus van 154 kilometer. Na vijf etappes komen we zo aan 720,1 kilometer wedstrijd”, besluit Schleck.

Vorig jaar ging de eindzege in de Ronde van Luxemburg naar Joao Almeida. De Portugees haalde het voor de Zwitser Marc Hirschi en de Italiaan Matteo Cattaneo. De laatste Belgische eindzege dateert van 2017, toen Greg Van Avermaet het klassement naar zijn hand zette.