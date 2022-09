Reuzenpaar van 4 meter hoog blijkt plots verdwenen: “Twee keer 100 kilo, dat krijg je toch niet zomaar buiten?”

Tot verbazing van koster Jo Winckels zondagochtend was het Wetters reuzenpaar in de Sint-Gertrudiskerk verdwenen. In het kader van twee reuzententoonstellingen in de aanloop naar het massaspektakel op 15 oktober op de Markt, staan alle Wetterse reuzen opgesteld in de kerk.

Voor de doopvont in de kerk staan de grote Wetterse Reus en Reuzin al enkele weken opgesteld. Beiden wegen samen bijna 200 kilogram en zijn elk ongeveer 4 meter groot. Maar zondagochtend stelde koster Jo Winckels vast dat beiden verdwenen waren. In de loop van de dag werd iedereen gealarmeerd, van stafleden van de gemeente over de ontredderde reuzendragers tot de politie en schepen van Erfgoed Dietbrand Van Durme.

Zondagnamiddag werd druk overlegd, wat resulteerde in een soort crisiscomité. “Is dit een stunt, een grap, pure diefstal?” Niemand weet het tot nog toe. “Twee keer 100 kilogram, dat krijg je zonder dragers toch zomaar niet buiten”, klinkt het bij de opgetrommelde reuzendragersfamilie Wauters. “Daar is minstens 4 man voor nodig.” Archivaris Jeroen Trio stelde voor een immense zoektocht te organiseren.

Enkele stafleden van het lokaal bestuur die ook momenteel ter plaatse zijn, hebben geen weet van een opgezet spel of een grap, noch van henzelf om eventueel het Reuzenspektakel op 15 oktober wat in the picture te zetten, noch van een of andere vereniging.

De verdwijning wordt intensief opgevolgd. Tot omstreeks 19 uur zondagavond was er nog geen spoor van de dader(s). Voetafdrukken van de reuzen zijn er evenmin.