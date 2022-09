Nieuwe romance in ‘Down the road’ tussen Isa uit Maastricht en Simon

‘Down the road’ zou ‘Down the road’ niet zijn als er geen koppeltjes ontstaan op de reis. In dit geval bloeit er iets moois tussen Isa (links, onder Dieter Coppens) en Simon (achteraan rechts).

Een seizoen van ‘Down the road’ zou niet compleet zijn zonder een romance tussen de reisgenoten. In de derde aflevering ontstaat duidelijk iets moois tussen de Maastrichtse Isa (22) en Simon (24).

Dat er koppeltjes gevormd worden, is intussen inherent aan het programma. “De koppels hebben zelfs hun eigen Whatsapp-groep”, zei Dieter Coppens een tijdje terug nog in deze krant. “Dan bellen ze mij ineens op, alle koppels samen. En doen ze hun voorstellen voor nieuwe tv-programma’s: wat als we nu eens met alle koppels van Down the road op reis gaan?”

Vorige week dook de volledige bende het Thaise nachtleven in, maandagavond bezoeken ze een opvangplaats voor olifanten. Ze wandelen met hen mee door de rivier, mogen hen helpen eten geven, en Ruben krijgt zelfs een modderige kus.