Bestuurder onder invloed van drugs betrapt terwijl hij zichzelf filmt achter het stuur

Zondagmiddag merkte een politieploeg in Hoeselt dat een 38-jarige man met zijn gsm aan het filmen was terwijl hij de bovengrondse parkeerzone van een appartement binnenreed. De bestuurder moest de feiten wel toegeven. Omdat hij bovendien uiterlijke tekenen van druggebruik vertoonde, kreeg hij een speekseltest opgelegd. Die bleek positief voor cocaïne. De man moest zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen en krijgt de nodige pv’s voor het rijden onder invloed van drugs, gsm-gebruik achter het stuur en bumperkleven.

Spoorverbreders

Even later werd op de parking van de McDonald’s in de Tongersestraat in Bilzen een getunede wagen gecontroleerd. De politie merkte dat de achterste banden buiten de wielkast staken. De 20-jarige bestuurder uit Riemst gaf toe dat hij zijn auto had uitgerust met spoorverbreders, wat verboden is volgens de tuning-wetgeving. Met spoorverbreders krijg je - zoals het woord het al aangeeft - een breder spoor door je wielen verder uit elkaar te zetten. De getunede auto lijkt zo breder en dynamischer dan de fabrieksversie en zou ook vlotter rijden.

Het keuringsbewijs voor de auto werd meteen ingehouden en de jongeman - die overigens nog maar een paar maanden zijn rijbewijs had - krijgt 15 dagen de tijd om zijn auto in orde te laten brengen. Hij mag zich enkel verplaatsen tussen zijn woning, garage en de keuring. Er werd een pv opgesteld en de twintiger moet zich na een geldige keuring opnieuw bij de politie aanbieden. siol