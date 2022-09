Leopoldsburg

Vanaf september tot eind mei vinden er vanop de vliegbasis in Kleine-Brogel ook nachtvluchten plaats. Deze gaan hoofdzakelijk door op maandag- en dinsdagavond. Ze starten na zonsondergang en gaan in de zomer (maart-oktober) door tot middernacht. In de winter (november-februari) is dit tot 21.30 uur.