Midden-Oosten warmt twee keer zo snel op als wereldwijd gemiddelde

Het Midden-Oosten warmt bijna twee keer zo snel op dan het wereldwijd gemiddelde, zo blijkt uit een nieuwe studie die is gepubliceerd in de aanloop naar de VN-klimaatconferentie in Egypte. Een stijgende zeespiegel, hittegolven, aanhoudende droogte: de gevolgen zijn potentieel vernietigend voor de meer dan 400 miljoen inwoners en de plaatselijke economieën.

Op basis van gegevens uit de periode van 1981 tot 2019 blijkt dat de temperatuur in het Midden-Oosten en het oostelijke deel van de Middellandse Zee gemiddeld met 0,45 graden Celsius per decennium is gestegen. Het wereldwijde gemiddelde bedraagt 0,27 graden per decennium. Aan het huidige tempo zal de regio tegen het einde van de eeuw vijf graden Celsius warmer zijn. Dat zou volgens de studie in bepaalde landen “de kritieke drempel van het aanpassingsvermogen van mensen” kunnen overschrijden.

De lokale bevolking “zal geconfronteerd worden met enorme uitdagingen op het vlak van gezondheid en levensonderhoud, met name de kansarme groepen, ouderen en zwangere vrouwen”, zo waarschuwt Jos Lelieveld van het Max Planck Institute for Chemistry en het Cyprus Institute, twee instituten die bijdroegen aan de studie. George Zittis, één van de auteurs van de studie, waarschuwt voor een uitbreiding van dorre gebieden en een stijgende zeespiegel, wat belangrijke gevolgen zal hebben in kuststreken en voor de landbouw, met name in de Nijldelta in Egypte.

Belangrijke bron

Het Midden-Oosten dreigt niet enkel te lijden onder de klimaatverandering, de regio zou er ook een niet onbelangrijke bijdrage aan leveren. De olierijke regio zou binnenkort één van de grootste bronnen van uitstoot van broeikasgassen kunnen worden en zo de Europese Unie binnen enkele jaren voorbijsteken.

De VN-klimaatconferentie COP27 vindt plaats van 6 tot 18 november in Egypte. Maandag betichtte mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch de regering in Caïro ervan de lokale milieugroepen stokken in de wielen te steken op het vlak van bijvoorbeeld financiering en onderzoek. “Die belemmeringen schenden de vrijheid van vereniging en bedreigen de mogelijkheden van Egypte om zijn klimaatengagementen na te leven”, stelde HRW maandag in een mededeling.