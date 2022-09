“In extase door Evenepoel”: buitenlandse pers vol lof voor Vuelta-winnaar (maar hij moet in Spanje voorpagina wel aan andere atleet laten)

Remco Evenepoel stond in eigen land maandagochtend op de voorpagina’s, maar ook in het buitenland hebben ze natuurlijk aandacht voor de prestaties van de jongeman uit Schepdaal. Opvallend genoeg moest Evenepoel het in Spanje doen met een klein rolletje op de voorpagina’s: daar eiste kersvers US Open-winnaar Carlos Alcaraz een pak aandacht op. Een overzicht van wat de buitenlandse media schreven over onze landgenoot.

AS, Marca en Mundo Deportivo pakten in het groot uit met Carlos Alcaraz, het jonge tennistalent dat vannacht de US Open won. Remco Evenepoel haalt bij de drie Spaanse kranten wel - in het klein - de voorpagina.

De grootste complimenten vinden we bij Mundo Deportivo terug. “Evenepoel heeft de Vuelta gedomineerd” en “hij bereikt een nieuwe dimensie in het wielrennen”: de grote complimenten worden niet geschuwd. “Velen kijken al uit naar een strijd met Pogacar in de Tour.’

“Evenepoel had ernstige twijfels over zijn capaciteiten in een grote ronde en zag zijn groei vertragen na zijn zware val in de Ronde van Lombardije in 2020. Met deze eindzege zijn die vraagtekens weg”, schrijft AS, dat ook meteen suggereert dat het supertalent als volgende test naar de Tour de France moet trekken.

Bij concurrent Marca vielen gelijkaardige woorden te noteren. “Hij heeft een groot vraagteken uitgewist”, klinkt het. “Na 44 jaar schonk hij België een nieuwe eindzege in een grote ronde. Op 22-jarige leeftijd heeft hij al een ruim palmares. Hij liet zien dat hij het waard is om de wielerwereld te veroveren.” De bijnaam Remconquistador namen ze er net niet bij.

De Franse sportkrant L’Equipe heeft het over “nieuwe ster” Evenepoel en pakt op zijn pagina uit met een pak statistieken. Daarmee toont de Franse sportkrant onder meer aan dat hij op vlak van gewonnen rittenkoersen niet of amper moet onderdoen voor de befaamde Sloveense tandem Tadej Pogacar-Primoz Roglic, die de voorbije jaren zoveel grote en kleine etappewedstrijden won. “Een winmachine”, schrijven onze zuiderburen.

In Nederland wijdt De Telegraaf een volledige pagina aan de kersverse Vuelta-winnaar, met ook aandacht voor de vrouwelijke winnares Annemiek van Vleuten. “In extase door Evenepoel”, wordt er gekopt.

In Italië, het thuisland van de Giro, was er opmerkelijk weinig aandacht voor het Spaanse broertje. La Gazzetta dello Sport wijdt amper twee alinea’s aan de Vuelta: ook daar gaat het vooral over het feit dat Remco Evenepoel een einde brengt aan 44 jaar droogte wat Belgische groterondewinnaars betreft.