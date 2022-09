Grote stroompannes in Oekraïne, Zelenski beschuldigt Rusland: “Ze willen onze mensen licht en warmte ontnemen”

De Oekraïense autoriteiten hebben de verantwoordelijkheid van grote stroompannes in het oosten van het land in de schoenen van Rusland geschoven. Volgens hen zou Rusland strategische infrastructuur onder vuur hebben genomen als vergelding voor het Oekraïense tegenoffensief.

Onder meer Charkiv, de tweede grootste stad van het land, en de regio’s rond Donetsk en Soemy zouden getroffen zijn.

President Volodimir Zelenski schreef op Twitter dat de stroom volledig zou zijn uitgevallen in Charkiv en Donetsk. Daarnaast is er ook deels een stroompanne in Zaporizja, Dnipropetrovsk en Soemy. Zelenski wees ook met een beschuldigende vinger naar Rusland. “Hun bedoeling is om mensen licht en warmte te ontnemen”, aldus de Oekraïense president.