Nieuwe verkeerssituatie leidt tot chaos op Hasseltse Grote Ring nog voor de ochtendspits start

Het verkeer wordt er immers naar één rijstrook teruggebracht voor de start van de afbraak van de tweede kanaalbrug. Daardoor ontstaat een file die nu al uitdeint tot bij de Trixxo-Arena. Nu de ochtendspits stilaan op gang komt, loopt het compleet vast. Wie vanuit de richting Genk of Diepenbeek komt, kan beter de autosnelweg nemen om in Hasselt te geraken. De sluis van Godsheide - waar het maandagochtend rustig bleef - of de Universiteitslaan gebruiken biedt immers weinig soelaas omdat Hasselt-centrum onbereikbaar is via de Boudewijnlaan waar de kermisopbouw is gestart.

LEES OOK. Gevreesde regenval houdt opening verhoogde kanaalbrug niet tegen