Mooi zakcentje: zoveel prijzengeld verdiende Remco Evenepoel in de voorbije Vuelta

Kersvers Vuelta-winnaar Remco Evenepoel hield aan de voorbije drie weken niet enkel een pak rode truien over. De 22-jarige uit Schepdaal harkte ook ruim 200.000 euro aan prijzengeld bij elkaar, goed voor bijna één vijfde van de totale prijzenpot in deze Vuelta. Een overzicht van de geldsom die Evenepoel de voorbije drie weken binnenhaalde.

Dat bedrag loopt vooral hoog op door Evenepoels eindzege: die eerste plaats alleen levert al 150.000 euro aan prijzengeld op. Maar ook zijn andere successen in deze Vuelta spijzen de kas: met zijn twee ritzeges verdiende hij telkens 11.000 euro, zijn zestien rode truien brengen samen 8.000 euro (500 euro per dag) in het laatje. De eindzege in het jongerenklassement en de bijhorende zestien dagen in de witte trui zijn dan weer goed voor 12.120 euro.

Daar stopt het natuurlijk niet. Evenepoel sprokkelde met zijn tien andere noteringen in de top 20 (zijn twee ritzeges niet meegeteld) nog eens 11.740 euro en hij kreeg ook nog 770 euro omdat hij bij de eerste twee renners was die de top rondde van twee beklimmingen van eerste categorie, de Pico Jano en Alto del Piornal (de berg waarop hij zijn tweede ritzege pakte, red.). Goed voor een totaalbedrag van 204.630 euro. Daar kan hij al eens een vat mee zetten voor de supporters in Schepdaal! Al wil de traditie natuurlijk dat dat geld verdeeld wordt onder de verschillende teamleden.