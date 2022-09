Vaccinatiecentra heropenen voor herfstprik: twee op drie 65-plussers heeft al afspraak

LEES OOK. Supervrijwilligers in de vaccinatiecentra: “We gaan het missen als het gedaan is”

Tachtig vaccinatiecentra heropenen deze week opnieuw de deuren. Die heropening verloopt tot nog toe opvallend vlot. Dat leert een rondvraag bij een aantal centra. “We zijn er helemaal klaar voor”, zegt onder meer Pieter Poriau, coördinator van het vaccinatiecentrum Voorkempen, dat dinsdag opent. Ook in Gent en Antwerpen, waar de centra maandag heropenen, zat alles snel in operationele modus. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zijn er op dit moment nergens grote problemen of tekorten.

Het helpt dat er minder centra nodig zijn én dat die over het algemeen ook kleiner zijn. Bovendien staat op de meeste plaatsen weer een legertje vrijwilligers klaar. “De shiften voor de vrijwilligers waren op korte tijd weer bijna helemaal ingevuld”, zegt Poriau. Eenzelfde verhaal in Gent, waar 120 vrijwilligers met de logistieke taken helpen.

Geen booster

Ook aan de kant van de gevaccineerden neemt de herfstvaccinatiecampagne een goede start. De 65-plussers kregen als eersten een uitnodiging en Vlaams minister van Welzijn, Hilde Crevits (CD&V), laat weten dat 64 procent van hen al een afspraak heeft vastgelegd. 65-plussers zijn een prioritaire groep, naast mensen met een onderliggende aandoening en zorgverleners. Enkel wie volledig is gevaccineerd, krijgt de uitnodiging (een boosterprik hoeft niet). Met een vaccinatiegraad van 98,6 procent bij de 65-plussers gaat dat over zo goed als iedereen.

Na de prioritaire groepen komt de rest van de bevolking aan de beurt, vanaf 64 jaar tot en met 18 jaar. Tegen 1 november zou iedereen die dat wil een herfstprik gekregen moeten hebben. Wie niet is gevaccineerd en toch die nieuwe prik wil, kan contact opnemen met een vaccinatiecentrum om de basisvaccinatie alsnog te doen.

Langer wachten

In de uitnodigingen is een verschil tussen afspraken waarvan het vaccinatiecentrum een datum voorstelt en de afspraken die mensen zelf moeten vastleggen. In het eerste geval heeft 55 procent al bevestigd, in het tweede geval heeft 38 procent een datum vastgelegd. Volgens minister Crevits zal dat laatste aantal nog sterk toenemen, omdat mensen langer wachten als ze zelf een datum moeten prikken.

Afhankelijk van het vaccinatiecentrum en de timing krijg je een vaccin van Pfizer of Moderna. Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid beschermt de extra prik “uitstekend” tegen “zware ziekte en ziekenhuisopname”. Er zijn ook nog vaccins op komst die aangepast zijn aan de nieuwste coronavariant, maar het agentschap roept de bevolking op daar niet op te wachten, omdat die mogelijk te laat komen. Het Europees Geneesmiddelenagentschap moet voor het gebruik ervan nog zijn fiat geven.