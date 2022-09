Wie rijdt het WK en wie niet? Dit worden de voornaamste concurrenten van Wout van Aert en Remco Evenepoel

Australië: geen plaats voor Ewan, alles op Matthews

Caleb Ewan droomde van een regenboogtrui in eigen land, maar na een kwakkelseizoen greep hij naast een selectie. Daar verandert zijn zege zondag in de GP Fourmies niks aan. Bondscoach Rory Sutherland zet alles op Michael Matthews, die onder anderen Jai Hindley, Ben O’Connor en de jonge nationale kampioen Luke Plapp in steun krijgt. Plapp rijdt ook de tijdrit nadat Rohan Dennis afzegde.

Michael Matthews. — © EPA-EFE

Frankrijk: Alaphilippe luistert niet naar Lefevere

Drie op een rij voor Julian Alaphilippe? Na zijn val en gedwongen opgave in de Vuelta leek dit onmogelijk, maar de ontwrichte schouder herstelde vlot en de Fransman ging in de service course van Quick-Step Alpha Vinyl zijn spullen ophalen om naar Australië te trekken. CEO Patrick Lefevere had het graag anders gezien. Opvallend: in de Franse selectie zit geen Benoît Cosnefroy, vrijdag nog winnaar van de GP Québec. Hij zag de jetlag niet zitten. Wel erbij: Christophe Laporte, compagnon de route van Wout van Aert bij Jumbo-Visma.

Julian Alaphilippe. — © BELGA

Nederland: de speciale voorbereiding van Van der Poel

Europees kampioen Fabio Jakobsen had op een selectie gehoopt maar bondscoach Koos Moerenhout rekent op Mathieu van der Poel. Een vraagteken. Na zijn opgave in de Tour, waar het voor geen meter liep, bereidde hij zich voor in kleinere wedstrijden. Zo won hij de Stadsprijs in Geraardsbergen en de kermiskoers in Izegem. Woensdag rijdt hij nog de GP van Wallonië en zaterdag de Primus Classic vooraleer te vertrekken naar Australië. Dylan van Baarle, vorig jaar zilver in Leuven en winnaar van Parijs-Roubaix, is de schaduwkopman.

Mathieu van der Poel. — © VDB

Spanje: geen afscheid voor Valverde

De Spaanse bondscoach Pascual Momparler dacht zelfs even om geen renners naar het WK te sturen omdat het afzeggingen regende. Zelfs de afscheidnemende ex-wereldkampioen Alejandro Valverde kreeg een njet van Team Movistar omdat ze hun oudje nodig hebben om UCI-punten te sprokkelen om de komende drie jaar in de World Tour te kunnen blijven. Marc Soler en Juan Ayuso, de 19-jarige nummer drie van de Vuelta, zijn de speerpunten.

Juan Ayuso. — © AP

Denemarken: man-in-vorm Pedersen blijft bij familie

Mads Pedersen werd drie jaar geleden verrassend wereldkampioen en met drie ritzeges in de Vuelta bewees hij zijn topvorm. Maar de Deen heeft geen zin in het WK, hij wil niet opnieuw lange tijd van huis zijn en kiest voor quality time met zijn familie. Ook Tourwinnaar Jonas Vingegaard is er niet bij. Het Danish Dynamite moet van Magnus Cort of ouderdomsdeken Jakob Fuglsang komen.

Mads Pedersen. — © REUTERS

Groot-Brittannië: Pidcock mentaal gebroken

Tom Pidcock had een droom: in een en hetzelfde jaar drie keer wereldkampioen worden. In het veld lukte het, maar twee weken geleden liep het mis in het mountainbiken. Hij viel net naast het podium en kreeg een mentale tik. Hij zag het niet meer zitten om zich op te laden voor de wegrit in Australië. Ethan Hayter leidt de Britse selectie, met Vuelta-revelatie Fred Wright als back-up.

Tom Pidcock. — © ISOPIX

Italië gokt op Bettiol (en Ganna)

Alberto Bettiol, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2019, wordt door de Italiaanse bondscoach Daniele Bennati als kopman naar voren geschoven. Met Matteo Trentin als schaduwkopman. Bennati had graag ook Diego Ulissi een beschermde rol willen aanbieden maar UAE gaf hem niet vrij. Filippo Ganna is de te kloppen man en grootste tegenstander van Remco Evenepoel in de tijdrit.

Alberto Bettiol. — © BELGA

Slovenië: Pogacar zonder Roglic en Mohoric

Tadej Pogacar kan de Belgen twee keer ambeteren. Want hij doet ook de tijdrit. Bovendien wordt hij door Wout van Aert naar voren geschoven als een van de topfavorieten. Na de Tour leek hij helemaal uitgeblust maar toch heeft hij na een rustperiode zijn zinnen gezet op het WK en bevestigde zondag zijn topvorm met een zege in Montréal. Hij is de absolute kopman bij Slovenië want Primoz Roglic, na zijn val en opgave in de Vuelta, en Milaan-Sanremo-winnaar Matej Mohoric (niet topfit na ziekte) zijn er niet bij.

Tadej Pogacar. — © ISOPIX

En verder: Sagan, Girmay en de Zwitserse hardrijders

Drievoudig winnaar Peter Sagan is er wel bij op het WK maar de Slovaak liet in Canada geen al te beste indruk. Biniam Girmay werd derde in de GP Québec in Canada maar gaf twee dagen later in Montréal op. Hij is wat ziekjes. Zwitserland rekent op het duo Stefan Bissegger-Stefan Küng in de tijdrit en hoopt dat Küng ook in de wegrit kan knallen.