Italië heeft zondag in Katowice het wereldkampioenschap volleybal voor mannenteams gewonnen. In de finale versloeg het gastland Polen met 3-1. De setstanden waren 22-25, 25-21, 25-18 en 25-20.

Het is de vierde wereldtitel voor de Italiaanse volleyballers. In 1990, 1994 en 1998 wonnen ze drie WK’s op rij. Polen stond voor de derde keer op rij in de finale. In 2014 en 2018 won het die wel, telkens tegen Brazilië.