Met een duidelijke zege (6-2, 7-6) in de finale van de US Open tegen Ons Jabeur (WTA 5) bevestigt Iga Swiatek (WTA 1) dat ze anno 2022 ongenaakbaar is. De 21-jarige Poolse had eerder dit jaar al Roland Garros gewonnen, waardoor ze de eerste speelster is sinds 2016 die binnen één seizoen twee grand slams op zak steekt. Heeft het vrouwentennis, post-Serena, een nieuwe queen? Het lijkt erop.