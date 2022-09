Hein Vanhaezebrouck na Gentse zege: “Als de ervaren mannen hun niveau niet halen, dan spelen de jongeren”

Hein Vanhaezebrouck was tevreden met de nieuwe thuiszege én inbreng van jonkies Ibrahim Salah in de basis en invalbeurten van Malick Fofana en Noah De Ridder. De Buffalo’s oogden zondagavond bijzonder jong. Geen toeval want Hein Vanhaezebrouck verkoos tegen Zulte Waregem de jeugd boven enkele ervaren krachten zoals Laurent Depoitre: “Dat die jongens nu starten is een signaal naar hen toe maar ook naar de ervaren spelers die op de bank zaten.”

“Wij waren op onze hoede voor deze tegenstander die in de uitmatchen op Cercle, Club en Antwerp het al goed hadden gedaan”, toonde Hein Vanhaezebrouck veel respect voor Essevee. “Ze hebben dan ook al tegen Genk, Union en Charleroi gespeeld en hebben dus al een heel zwaar programma gehad. Ze hadden dat goed gedaan. We hadden bovendien donderdag in Molde heel veel energie verbruikt en dan moet je drie dagen later opletten dat je fris genoeg voor de dag komt.”

Dat lukte de Buffalo’s evenwel niet helemaal voor rust: “In de eerste helft hadden enkele van mijn tenoren het moeilijk maar we gaven weinig weg. In de tweede helft waren we een stuk scherper en dat vertaalde zich in meer dominantie en doelpogingen. Uiteindelijk scoor je twee keer op set pieces maar dat hoort er ook bij. Achteraf bekeken, als je alle cijfers ziet, is dit een verdiende overwinning.”

Het openingsdoelpunt kwam uiteindelijk van Hugo Cuypers die zijn vijfde van het seizoen tegen de netten joeg: “Ik moet zeggen dat Hugo onze spits is die momenteel het meest actief en het meest aanwezig is”, klonk zijn coach alvast tevreden, ook al zag Vanhaezebrouck ook nog enkele werkpunten. “Jammer dat hij in de eerste helft die kans mist, dan was hij alleen topschutter geweest in onze competitie.”

“Hij is één match niet gestart, dus heeft hij vijf keer gescoord in zeven matchen. Dan ben je goed bezig als spits”, stak Vanhaezebrouck de loftrompet voor de voormalige spits van onder meer KV Mechelen. “Dat er zaken beter kunnen, dat is altijd zo. Maar hij maakt doelpunten, dus is hij belangrijk.”

© Isosport

Talenten

Naast Cuypers bracht Vanhaezebrouck met Ibrahim Salah bovendien een ietwat verrassende naam aan de aftrap: “Ik twijfelde tussen Malick en Salah. Hij is ook goed ingevallen”, gaf de Gentse oefenmeester achteraf ootmoedig toe. “Ik heb gekozen voor de jongen die de laatste weken op training het meest liet zien. Dat die jongens nu starten is een signaal naar hen toe maar ook naar de ervaren spelers die op de bank zaten. Als zij hun niveau niet halen, zullen de jongeren spelen.”

“Je moet iedereen brengen op het juiste moment. Zowel bij Kortrijk, Genk als Anderlecht heb ik jongeren gebracht. Wat men ook mag beweren. Ze moeten er wel klaar voor zijn. Malick is al eens gestart, hij was toen precies een beetje onder de indruk. Ondertussen spelen de beloften in eerste amateur, dat is een goede leerschool. Ik ben blij dat Malick zich in zijn invalbeurt er vol is voor gegaan, dat deed hij minder toen hij debuteerde in de basis. De laatste weken zagen we hem wat minder op training door herexamens maar alles op zijn tijd.”

Uiteindelijk viel de beslissing dankzij twee doelpunten uit stilstaande fase en dat stemde Vanhaezebrouck best wel tevreden: “Dat is part of the game. Als je anders niet scoort, moet je het zo proberen. Ik ben blij voor het team om dat we daar in slagen en ook voor de jongens die scoren, dat geeft vertrouwen. Dit is een goede prestatie, gezien de zware belasting van de laatste weken: vorige donderdag hadden we nog die zware match op kunstgras. Dan was het vandaag absoluut oké.”

© Isosport

“We zijn niet in de problemen gekomen en hielden de nul, dat is een pluspunt. We waren daar goed in maar dit seizoen is het pas de derde keer: één keer Europees en nu voor de tweede keer in de competitie. Hopelijk kunnen we die lijn doortrekken naar de toekomst toe. We hadden wel meer kunnen scoren want we maakten het enkele keren niet goed af.”

Tenslotte deelde Vanhaezebrouck ook nog een bloemetje uit aan Alessio Castro-Montes: “Hij was het hele seizoen al wat zoekende, daar hebben we dan ook even aan de bel getrokken. Die heeft het nu door en hij was vandaag outstanding. Misschien was dit wel zijn beste match sinds ik hier ben. Aan de rust zei hij dat hij zich niet geweldig voelde maar ik zei dat hij het 45 minuten moest volhouden. Toen zei ik trouwens ook dat mijn tenoren het voortouw moesten nemen en niet de volgers.”

Opnieuw geen zege voor Zulte Waregem.

Het is ondertussen al van speeldag 1 geleden dat Essevee nog eens mocht vieren. De voorlaatste plek in de stand maakt de situatie er ook allesbehalve beter op. Van druk wil trainer Mbaye Leye echter niet weten.

“Als je ziet dat onze eerste bal op doel er pas kwam na 73 minuten, dan kan je niet anders zeggen dat dit een logisch resultaat is. We hebben afgezien”, was de Senegalees eerlijk. “Nochtans kwamen we in de eerste helft enkele keren goed opzetten, zonder evenwel kansen af te dwingen.” En zo blijft Zulte Waregem achterin hangen met 5 op 24, goed voor de slechtste start van Essevee in vijf jaar. Niet ideaal in een seizoen met drie rechtstreekse zakkers. Al plaatst Leye dat wel in perspectief.

© Isosport

“Je moet ook kijken naar de tegenstanders die we in die andere seizoenen kregen en die we dit seizoen kregen. We speelden op vandaag al tegen zes ploegen die in de top acht staan.” De komende weken krijgt Essevee echter wel ploegen uit dezelfde gewichtsklasse tegenover zich. Toch houdt de Essevee-trainer de druk af. “Onze doelen zijn klaar en duidelijk. We zullen dit seizoen acht teams hebben waartegen we echt moeten concurreren. Tegen twee daarvan speelden we al en pakten we vier op zes. We zullen positief blijven en blijven werken. Maar druk? Dat is alsof we voor de titel zouden moeten spelen. De druk is er nog niet. We weten wat we moeten doen en tegen wie.”