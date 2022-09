Geen euforie bij Antwerp na historische zege: “Ik heb zo’n reeks al eerder meegemaakt. Het is geen garantie”

Zege nummer acht (!) op een rij is binnen voor Antwerp. Daarmee schrijft de Great Old geschiedenis, want 24 op 24 is de beste seizoenstart ooit in de clubgeschiedenis van stamnummer 1. De competitieleider had daarvoor niet eens een grootse prestatie nodig tegen Cercle Brugge en won met 0-2.

LEES OOK. Antwerp wint ook tegen Cercle Brugge en pakt historische 24 op 24

Met een 3-0-zege tegen Westerlo evenaarde Antwerp vorige week al het clubrecord uit 1930 met zeven zeges op een rij bij de competitiestart. Gistermiddag mocht daar nog een overwinning bij en dus ligt het record nu echt aan diggelen: de 24 op 24 is een feit. “Hartstikke blij”, was Antwerp-coach Mark van Bommel daarmee. “Dit is uitzonderlijk. Dat het van 1930-1931 geleden was, zegt genoeg. Wie weet moeten we hier opnieuw langer dan 90 jaar op wachten.”

Van Bommel besefte dus hoe historisch de prestatie van Antwerp was en ziet de kloof van vijf punten op eerste achtervolger Club Brugge – dat nog zware weken wacht door de Champions League – intact blijven. Toch rekent de Nederlandse T1 zich nog niet rijk. “Zo’n start is geen garantie, hé. Ik maakte het al eerder mee. Als je terugkijkt naar mijn verleden zullen jullie dat wel weten”, verwees Van Bommel naar zijn 39 op 39 bij PSV, waarna hij toch geen kampioen werd. “We gaan nu dus niet zweven, dat zit niet in dit team. We zullen nog situaties meemaken waarin we zullen verliezen. Dan moeten we op hetzelfde pad en met dezelfde speelwijze doorgaan als waar we begonnen zijn. Dat vertrouwen moeten we hebben.”

Ultra-efficiënt

Die speelwijze viel gisteren echter grotendeels in het water, want tegen rode lantaarn Cercle Brugge was het voetbal bijwijlen niet om aan te zien. Bij beide ploegen zaten er te veel afval en slordigheden in het spel en dat had ook Van Bommel gezien. “De manier waarop was niet hoe we in gedachten hadden”, draaide hij er niet omheen. “Cercle heeft het ons moeilijk gemaakt met opportunistisch voetbal. Het vocht voor elke tweede bal. Daar moeten we beter mee omgaan en beter onderuit voetballen. Een werkpuntje.”

© Isosport

Maar het vertrouwen was er inderdaad wel. Zowel verdedigend, waar Cercle vaak op een muur botste, als aanvallend. Antwerp voetbalde allesbehalve weergaloos, efficiënt was de Great Old voorin wel opnieuw. Na een vijftal minuten stond de 0-1 al op het bord dankzij een klasseflits van het team van Van Bommel: “Er staat een elftal dat weet wat het moet doen. Alleen kunnen we het nog niet altijd uitvoeren zoals we willen. Bij die goal lukte het gelukkig wel.”

Doelman Butez zette met een verre ingooi de perfecte counter op. Valencia vond Ekkelenkamp, die vanop rechts voorzette en Janssen bediende. Hij tikte de eerste kans van Antwerp tegen de touwen. “Een moment waarop ons voetballende vermogen er toch eens uitkwam”, glimlachte Van Bommel. Wéér was het de Nederlandse connectie die het deed. De vijfde competitietreffer in vier duels voor Janssen, de vijfde assist in vier wedstrijden voor Ekkelenkamp.

Geen polonaise voor Toby

En ook Toby Alderweireld kon zijn statistieken opvijzelen. In de tweede helft waren het immers niet de Nederlanders die elkaar vonden, wel de Belgen. Op een corner van Nainggolan, die nog eens in de basis mocht beginnen, kopte Alderweireld de 0-2 binnen. Zijn eerste doelpunt ooit in de Jupiler Pro League en een bekroning voor zijn ijzersterke wedstrijd. “Het werd tijd, hé, voor die eerste goal”, lachte de centrale verdediger. “En ook dat clubrecord is mooi, al moeten we nu niet de polonaise gaan lopen”, predikte ook hij kalmte.