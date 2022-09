Zes op zes voor Monaco! Philippe Clement en co. mogen opnieuw omhoog kijken na zege tegen Lyon

AS Monaco en Philippe Clement hebben in Frankrijk de topper van de speeldag gewonnen. Tegen Olympique Lyon liep het na de rust 2-0 uit na doelpunten van Badiashile en Maripan. Toko Ekambi bracht tien minuten voor tijd terug wat spanning in de partij, maar scoren lukte niet meer. Monaco klimt zo weer wat verder omhoog na een gemiste start.

Na een gemiste start stonden Philippe Clement en Monaco al stevig onder druk in de Ligue 1. Een zege tegen Olympique Lyon was dan ook nodig om de voeling met de top niet te verliezen. Geen sinecure. Lyon draait al jaren mee in de bovenste regionen en speelt onder Peter Bosz mooi aanvallend voetbal.

Hoewel er veel op het spel stond, kregen beide ploegen voor de pauze weinig kansen op een doelpunt. Het was pas na de pauze dat Badiashile na een hoekschop met een rake kopbal de ban kon breken voor Monaco. Acht minuten later was het opnieuw raak. Deze keer schilderde Caio Henrique geen hoekschop, maar een vrije trap op het hoofd van een ploegmaat. Maripan nam het geschenk van zijn ploegmaat dankbaar in ontvangst en zette Monaco zo op rozen.

Philippe Clement en co. leken zo goed op weg naar de zege, tot Toko Ekambi opnieuw voor spanning zorgde met de aansluitingstreffer. Lyon drukte zijn Monaco helemaal achteruit, maar scoren lukte niet meer. Monaco stijgt door de drie punten en de zes op zes naar de zevende plek in de stand, Lyon heeft twee punten meer en kampeert op de vijfde plek.

