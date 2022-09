Enkel wereldkampioen Peter Wright kan Dimitri Van den Bergh stoppen: ‘The DreamMaker’ verliest finale German Darts Open

Dimitri Van den Bergh (PDC 15) heeft de German Darts Open niet op zijn naam kunnen schrijven. Onze landgenoot was in de finale van deze manche van de European Tour net niet sterk genoeg. Hij verloor met 8-6 van wereldkampioen Peter Wrigh (PDC 2).

Van den Bergh - het elfde reekshoofd in Duitsland - had zich zaterdag geplaatst voor de 1/8ste finales door met 6-2 makkelijk te winnen van de Engelsman David Evans. Voor een plek in de kwartfinales nam hij het zondag - met zijn gloednieuwe pijlen van Target - op tegen Luke Woodhouse (PDC-49). Van den Bergh won het eerste frame, maar keek dan al snel tegen een 1-4 achterstand aan. Niks aan de hand, want hij gooide onder andere een 108 van het bord en trok de bordjes weer gelijk. Er kwam uiteindelijk een ‘decider’ aan te pas, waarin Van den Bergh aan het langste eind trok met een finish van 84. En een 6-5 zege dus met een gemiddelde van 92.46 en 6/17 op de dubbels.

Up next: Krzysztof Ratajski, de Poolse nummer 18 van de wereld die Europees kampioen Rob Cross had uitgeschakeld. Van den Bergh liep in sneltempo 3-0 uit door onder andere een finish van 116. Ratajski kwam vervolgens beter in de partij maar miste dubbel na dubbel, uiteindelijk zeventien in totaal. Voldoende voor ‘The DreamMaker’ om met een 6-3 zege en een gemiddelde van 91.74 zijn vierde halve finale op een European Tour-toernooi te halen.

In die halve eindstrijd wachtte José De Sousa op hem, de Portugese wereldtopper en nummer zes van de wereld. Van den Bergh had het goeie ritme te pakken en stond van begin tot einde op voorsprong. Met een finish van 113 liep hij 2-0 uit, waarna het via 4-2 richting 7-3 overwinning ging. Goed voor finale nummer twee op de European Tour.

In de finale keek Van den Bergh wereldkampioen Peter Wright in de ogen. Tijdens de coronapandemie nog de man waarbij hij drie maanden logeerde, maar sinds hun confrontatie op de World Matchplay (gewonnen door de Antwerpenaar) niet langer de beste vrienden.

En net zoals toen in juli waren beide haren aan elkaar gewaagd. Pas in het vijfde leg verloor Van den Bergh het voordeel, één leg nadat Wright een 160 van het bord had gegooid. Maar ‘The DreamMaker’ brak meteen terug en stoomde door naar 5-3 met een gemiddelde boven de 95 en 5/10 op zijn dubbels. De Schot was echter nog niet klaar en pakte de volgende twee legs nadat Van den Berg in leg negen een pijl op dubbel 20 miste. Wright ging zelfs door en won ook de elfde leg terwijl Van den Bergh die was begonnen. Werk aan de winkel voor onze landgenoot, die zijn tegenstander vooral bijzonder sterk zag finishen (6/9 dubbels).

Van den Berght rechtte de rug en antwoordde met een finish van 92, goed voor 6-6 met nog maximaal drie legs te spelen. Vervolgens liet onze landgenoot het een beetje liggen en werd hij opnieuw gebroken door Wright, die in leg veertien mocht beginnen. Daarin gooide ‘Snakebite’ al snel een 180’er en haalde hij de eindzege met 8-6 en een gemiddelde van 97.72 binnen. Van den Bergh, die zijn derde finale van het seizoen verloor, moest het stellen met eentje van 92.74. Hij houdt aan zijn finaleplek wel 11.500 euro over en een sprong naar plek 14 op de wereldranglijst.

